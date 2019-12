WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Polska Świat

Świat Społeczeństwo

Społeczeństwo Polityka

Polityka Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo Edukacja

Edukacja Tylko w WP

Tylko w WP Innowacje

Innowacje #DzieńdobryWP

#DzieńdobryWP Wideo

Wideo Najnowsze michał wójcik + 2 adopcjapara homoseksualna oprac. Anna Kozińska 12 min. temu Dziecko Polki z Wielkiej Brytanii ma być adoptowane przez parę homoseksualną. Jest reakcja Polka z Wielkiej Brytanii dowiedziała się, że jej dziecko trafi do adopcji do pary homoseksualnej. Sprawę opisała reporterka Wirtualnej Polski... Rozwiń Odebrałem Wcześniej straciła prawo … Rozwiń Transkrypcja: Odebrałem Wcześniej straciła prawo do opieki Córką Ostatnio dowiedział Społeczność Dziecko trafi do adopcji do W Polsce Niezgodna z Czy polskie władze powinny podjąć jakiekolwiek działa Gdy dziecko Mai Czy polskie władze powinny podjąć Powiem tak już godzinę temu zamieściłem płyta jadąc do pana redaktora Widziałem ten artykuł przeczytałem Kontaktowałem się z moimi pracowni Już od jutra od rana będziemy Intensywne działania bo chcemy chcemy 2 Dlaczego to dziecko I czy to jest prawda w ogóle No bo odbieram ja Musimy tylko na rzeczywistych danych można operować rzeczywistymi Czy rzeczywiście zostaje zostały umieszczone czy będzie umieszcza W rodzinie Czy w związku homoseksualnym Oczywiście prawa angielski jest trochę inne bo już sobie to sprawdź Polskie prawo jest jedno Ale to dziecko Jeżeli to jest prawdą jest Również i po Więc tutaj Podejmiemy wszelkie działania żeby to dziecko Jeżeli już musi być adoptowana żeby jednak była Wszystko co może zrobić samo co możecie zrobić Przede wszystkim do organu centralnego się zwrócimy może Ministerstwa które bezpośrednio zajmuje się adopcja mi w Polsce tymi Zajmuje się co do zasady Ministerstwo rodziny Ze względu na to że jestem przyjmowany jako minister od A to trudno było żebym interweniował interweniował w tej sprawie No i do Stowarzyszenia które Polskie Stowarzyszenie w wielkiej Które czasami Mają również rodzinę składające się z mężczyzny i kobiety które mogą adoptować z To by był Także dla zachowania tożsamości tego dziecka bardzo Lewica będzie taka mój Wszystkim jeżeli ktoś mieszka w jakimś Przestrzegać Które w danym kraju obowiązuje w Wielkiej Brytanii A Zostały wprowadzone zarówno związki partnerskie jak równość małżeńska Prawo obowiązuje wszystkie osoby które zamieszkują wszystkie osoby które mają obywatele Tego kraju w związku z tym ja tutaj nie widzę problemu to co ja mu Państw Ustaliło to ewentualnie czyta Jest odpowiednią parą jeżeli służby brytyjskie sprawdziły że ta para nadaje się nawet Tam jest zastępczy Że za tak naprawdę spełni wszystkie warunki I stworzy dobry dom dla tego dziecka to ja nie widzę absolutnie żadnych