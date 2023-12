Dziecięce niewolnice seksualne Demokratów. AP obaliło "Pizzagate"

Associated Press przekazało, że FBI nie wydało żadnego oświadczenia, w którym stwierdzono by, że "Pizzagate" jest w jakikolwiek sposób wiarygodna. Fałszywa informacja ma pochodzić ze strony internetowej The People's Voice, która w nagłówku miała napisać "FBI ogłasza: Pizzagate to prawda". AP podaje, że wspominany portal ma za sobą historię dotyczącą szerzenia dezinformacji i fałszywych cytatów.