Dzieci w rozgrzanym samochodzie. "Tylko na chwilę"

Gdy dotarli pod wskazaną lokalizację, okazało się, że dzieci były bardzo spocone, choć w jednym z okien pozostawiono niewielką szczelinę. Próby przekonania dzieci do otwarcia drzwi od środka nie przyniosły rezultatu. Właścicielka samochodu pojawiła się, gdy strażnicy i policjanci zdecydowali się wybić szybę. Dzieci zostały wyniesione z rozgrzanego auta, a na miejsce wezwano karetkę. Ratownicy zbadali maluchy i stwierdzili, że nie wymagają przewiezienia do szpitala. Matka dzieci tłumaczyła, że zostawiła je tylko na chwilę, by udać się z babcią do toalety.