Dzieci piły wodę z bagna, Białoruś straszyła ich psami. Grupa koczuje za murem na granicy

Grupa Granica, która również jest na miejscu twierdzi z kolei, że służby białoruskie groziły, że jeżeli rodziny nie przejdą do Polski, to będą szczuci psami. "Na dowód przyprowadzili do grupy Kongijkę, którą pogryzły psy pograniczników. Są w potrzasku" - czytamy w relacji, która pojawiła się na Twitterze.