Dzieci mogą być zatrute rolniczą chemią. Ruszyły pionierskie badania

Stężenie glifosatu czterokrotnie przekraczające normy wcześniej wykryto u czteroletniej dziewczynki z Karpacza (dolnośląskie). Skąd? Nie wiadomo. Jej rodzina prowadziła miejski tryb życia - niezwiązany z rolnictwem czy opryskami. Kolejne niepokojące wyniki pojawiły się u kilkorga dzieci z powiatu jeleniogórskiego - rodzice poddali je badaniom już w marcu. To zainspirowało twórców akcji do przeprowadzenia badań na większej grupie dzieci i młodzieży, wybranej z miejscowych klubów sportowych.

- Wśród dzieci, których rodzice wcześniej interesowali się problemem glifosatu, nie było ani jednego, z nieprzekroczonym poziomem obecności tej chemii. Stale piszą do mnie dorośli, mający złe wyniki badań. Taka sytuacja musi doprowadzić do dyskusji o jakości żywności w Polsce - mówi Wirtualnej Polsce Marcin Bustowski, inicjator tej społecznej akcji badań i szef Związku Zawodowego Rolników Rzeczpospolitej "Solidarni".

Z 200 badanych 63 osoby już dostarczyły próbki do laboratorium. Pierwsze wyniki będą znane za około tydzień. Po zebraniu wszystkich wyników badań, Bustowski chce skłonić Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz służby sanitarne do zajęcia się tym problemem. Celem jest wydanie zakazu lub mocnego ograniczenia stosowania środków z glifosatem. Właściwie chodzi o jeden powszechny na całym świecie produkt o nazwie Roundup. Ograniczenia w jego stosowaniu obowiązują m.in w Holandii, Niemczech, Włoszech, Czechach oraz Austrii.

W Stanach Zjednoczonych producent Roundupu (Monsanto, obecnie należy do niemieckiej firmy Bayer) został uznany winnym wywołania raka u jednego z pacjentów. Został zobowiązany do wypłaty odszkodowania. Następnie amerykańscy prawnicy napisali kolejne pozwy i skoczyli firmie do gardła. W czerwcu tego roku Bayer zgodził się zakończyć ugodowo 90 tys. roszczeń. Jak podał "New York Times", spółka wypłaci "pokrzywdzonym" 10 mld dolarów.