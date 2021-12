Dzieci posłów zrobiły furorę na Radzie Krajowej PO. Tak zareagował Tusk

Posłanka Gajewska zaczęła swoje wystąpienie od podziękowań dla męża za to, że ten pomaga jej w wychowaniu dzieci i "codziennie wstaje do nich w nocy". Dziękowała też prezydentowi Warszawy Rafałowi Trzaskowskiemu za to, że zrealizował swoją obietnicę i "każde dziecko w Warszawie ma dostęp do bezpłatnego miejsca w żłobku".