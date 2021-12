Mocne wystąpienie Tuska. "Czuć odór upadającej i zepsutej władzy"

Następnie przewodniczący Platformy Obywatelskiej przedstawił plany partii na przyszłość. - Nie ma dnia i spotkania, na którym ludzie by nie mówili: Wygląda na to, że macie szansę wygrać wybory, ale oni przecież je sfałszują - opowiadał Tusk. Jak podkreślił, "my musimy tego przypilnować". - Wyznaczam zadanie dla szefów regionów PO. Musi być one wykonane do końca lutego. Jest to zadanie, dzięki któremu przedstawiciel PO będzie bez wyjątku w każdej komisji wyborczej - tłumaczył polityk.