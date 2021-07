Dzieci Indian ginęły w szkołach i szpitalach. Premier Kanady wesprze śledztwo

"Kulturowe ludobójstw" rdzennych mieszkańców Kanady

Przypomnijmy, że od końca maja 2021 roku przy czterech szkołach dla ludności rdzennej odkryto ponad tysiąc nieoznaczonych dziecięcych grobów. Wciąż trwają badania przy byłej Delmas Indian Residential School w Saskatchewan. Z kolei badania przy byłym Mohawk Institute w Brantford w Ontario zapowiedzieli w poniedziałek Indianie Six Nations of the Grand River. Zaczęła się też weryfikacja ustnych przekazów i dokumentów.