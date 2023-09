Działo się w czwartek w nocy. Saudowie grożą Iranowi: Zdobędziemy broń jądrową

Książę koronny Mohammed bin Salman wyraził "zaniepokojenie" możliwością ataku nuklearnego Iranu, wieloletniego rywala Arabii Saudyjskiej. - No cóż, martwimy się, że jakikolwiek kraj zdobędzie broń nuklearną. To złe posunięcie" - stwierdził Salman w Fox News. Książę koronny argumentował, że jeśli Iranowi uda się zdobyć broń nuklearną, a jego autorytarny reżim zdecyduje się jej użyć, kraj szybko znajdzie się w stanie wojny ze "światem". - Świat nie może zobaczyć kolejnej Hiroszimy - powiedział Salman. - Jeśli Izrael zdobędzie broń nuklearną, my także będziemy musieli ją zdobyć - ostrzegł, powołując się na "względy bezpieczeństwa" i "zrównoważenie sił na Bliskim Wschodzie".