Działo się, gdy spałeś. Osiem ofiar zabójczego huraganu Beryl

• Żywioł, jaki szalał w poniedziałek w nocy na Atlantyku, zabił co najmniej osiem osób. Huragan uderzył w amerykańskie wybrzeże i spowodował kilka tornad. W Luizjanie jedna kobieta została przygnieciona drzewem, siedem osób zginęło w Teksasie. Trzy miliony mieszkańców zostało pozbawionych prądu. Później Beryl osłabł do sztormu tropikalnego. Beryl jest pierwszym w tym sezonie huraganów na Atlantyku, który przetoczył się przez ląd w Stanach Zjednoczonych. Władze ostrzegają, że pełne przywrócenie dostaw elektryczności w okolicach Houston zajmie kilka dni, a w niektórych przypadkach nawet dwa tygodnie. Co gorsza, zgodnie z prognozami, we wtorek i środę odczuwalna temperatury przekraczać będzie 40.5 stopni Celsjusza.