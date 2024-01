Działo się, gdy byłeś w pracy. Zwolnili "potwora z Amstetten". Fritzl się pokazał

Austriacki sąd w czwartek zwolnił warunkowo z więzienia dla psychicznie chorych Josefa Fritzla. 88-latek widziany był o 7.20 rano w drodze do Sądu Rejonowego Landesgericht. Josef Fritzl, który przez 24 lata przetrzymywał swoją córkę w piwnicy i spłodził z nią siedmioro dzieci, za gwałt, zniewolenie i doprowadzenie przez zaniedbanie do śmierci swojego nowo narodzonego syna został skazany na dożywocie. W czwartek sąd stwierdził, że z powodu demencji mężczyzna nie jest już niebezpieczny, co umożliwiłwia jego warunkowe zwolnienie. W zeszłym roku mężczyzna napisał książkę, w której opowiada o sobie jako o" łagodnym, ciepłym, rodzinnym" człowieku.