Bohater wojenny, który stracił rękę i nogę w Afganistanie, twierdzi, że Brytyjczyków trzeba by ciągnąć, nie wierzy, że napaść Władimira Putina na kraje zachodnie, coraz powszechniej wieszczona przez wielu wojskowych ekspertów w krajach europejskich, zmobilizowałaby jego rodaków. Jak podaje "The Sun", 36-letni Ben McBean twierdzi, że słaba płaca, złe warunki służby w armii i kiepska opieka dla weteranów zniechęcają młodych ludzi do wstępowania w szeregi wojska.