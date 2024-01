Działo się, gdy byłeś w pracy. Wysłanniczka Kima przywiozła miłe prezenty Putinowi

Wicekanclerz Robert Habeck zarzuca partii AfD "chęć przekształcenia Niemiec w autokrację na wzór rosyjski" - podaje w środę "Die Welt". "Chcą zamienić Niemcy w państwo takie jak Rosja. Systematycznie się do tego przygotowują" - skomentował polityk Zielonych. Zaapelował do niemieckich służb, by "działały systematycznie, gromadziły dowody, ściśle monitorowały jednostki, osoby, wydarzenia i oświadczenia". Habeck podkreślił też, że konieczne jest konsekwentne karanie przestępstw i zapobieganie "demontowaniu demokracji" przy użyciu "środków praworządności". Dodał, że nie wyklucza wprowadzenia zakazu dla AfD. "Jeśli udowodni się, że partia chce zamienić kraj w państwo faszystowskie, należy ją zdelegalizować - powiedział.