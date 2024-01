Jak się tam zmieściła? Przemyt Wietnamki na Wyspy nieudany

Jak zauważa "The Telegraph", obywatele Wietnamu często próbują przedostać się do Wielkiej Brytanii w niestandardowy sposób. We wrześniu ubiegłego roku francuskie małżeństwo zostało skazane za pomoc w nielegalnej migracji na Wyspy poprzez umieszczenie wietnamskiej kobiety i trójki jej dzieci w spreparowanych siedzeniach z tyłu furgonetki.