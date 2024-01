Działo się, gdy byłeś w pracy. Vulkan pomknął w stronę Księżyca

Rolnicy w Niemczech zablokowali w poniedziałek Berlin. 200 traktorów zaparkowało od Bramą Brandenburską. Odrębne blokady powstały też w Badenii-Wirtembergii, Nadrenii Północnej-Westfalii, Saksonii i Bawarii. Rolnicy protestują tak przeciwko cięciom dotacji. Te zostały zapowiedziane w związku z deficytem budżetowym, ale w obawie przed gniewem producentów rolnych rząd wycofał się już z likwidacji dopłat do olejów napędowych. Nie złagodziło to jednak gniewu rolników i już w zeszłym tygodniu dali oni upust swojemu niezadowoleniu, uniemożliwiając wicekanclerzowi Robertowi Habeckowi zejście na ląd z promu. Do poniedziałkowych blokad w Niemczech przy granicy z Polską dołączyli także polscy rolnicy, którzy w ten sposób chcę zademonstrować niezadowolenie wobec polityki Unii Europejskiej.