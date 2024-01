Blondynka obok Putina. Kim jest? Finów zżera ciekawość

Kreml przywiązuje dużą wagę do tego, jak Putin jest przedstawiany publicznie i jak to wygląda. To, kto występuje obok niego w różnych sytuacjach, nie jest dziełem przypadku. "Bardzo dba się o jego wizerunek. Ryzyko, że ktoś się obok niego pojawi przez przypadek, jest zminimalizowane. Msza wigilijna to wydarzenie znaczące. Można śmiało założyć, że wszystkie osoby na oficjalnych fotografiach zostały zaakceptowane" - mówi gazecie "Ilta Sanomat" Temu Oivo z Uniwersytetu Wschodniej Finlandii.