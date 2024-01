Działo się, gdy byłeś w pracy. Tajlandia bogaczem? Odkryli gigantyczne złoża

Tajlandia odkryła prawie 15 milionów ton złóż litu - powiedział w piątek rzecznik rządu. To odkrycie to niezwykła zmiana dla gospodarki Bangkoku. Oznacza, że Tajlandia ma teraz trzecie co do wielkości zasoby litu, po Boliwii i Argentynie. Być może będzie mogła teraz bez trudu zrealizować swój cel - uruchomienie potężnej fabryki samochodów elektrycznych. Złoża odkryte zostały prowincji Phang Nga, powiedziała stacji telewizyjnej The Nation zastępca rzeczniczki rządu Rudklao Intawong Suwankiri. "Próbujemy dowiedzieć się, ile możemy wykorzystać ze znalezionych zasobów. To wymaga czasu" - Rudklao powiedział The Nation. Lit jest kluczowym komponentem do produkcji akumulatorów stosowanych w samochodach elektrycznych, a także smartfonach i innej elektronice.