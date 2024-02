Działo się, gdy byłeś w pracy. Idzie nowe. Teraz oni zastąpią wagnerowców

Przywódcy UE odblokowali w czwartek pakiet wsparcia dla Ukrainy o wartości 50 miliardów euro. Zgodzili się na to wszyscy europejscy przywódcy. Porozumienie zapewnia Ukrainie długoterminowe i przewidywalne finansowanie. Do końca istniały obawy, że premier Węgier Viktor Orban zablokuje pakiet pomocowy, tak jak to zrobił w grudniu ubiegłego roku. Węgierski przywódca stwierdził jednak, że chce wymusić ponowne przemyślenie polityki UE wobec Ukrainy i zakwestionował zobowiązanie się do finansowania Ukrainy przez następne cztery lata.