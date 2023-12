Działo się, gdy byłeś w pracy. Duńczycy zapobiegli tragedii. Fala aresztowań

Nowe ustalenia fińskiej policji w sprawie bulwersującego gwałtu szkolnego w Ylitornio. W czwartek funkcjonariusze wypuścili studenta podejrzanego o popełnienie przestępstwa. Zmieniła się także kwalifikacja prawna czynu. Gwałt wydarzył się w poniedziałek w szkolnej toalecie. Przestępstwa dopuścił się 16-letni uczeń szkoły podstawowej Ylitornio. Ofiara była także uczennicą tej szkoły, miała 13 lat. Jak podaje w czwartek fińska gazeta "Ilta-Sanom", przestępstwo objęte dochodzeniem zmieniło się z gwałtu kwalifikowanego na gwałt na dziecku. Policja przesłuchała 16-latka, nie widziała jednak podstaw do zatrzymania go w areszcie. Nastolatek jednak nie może wrócić do swojej szkoły. Będzie odpowiadał z wolnej stopy. Wydarzenia, do których doszło po lekcjach, wstrząsnęły szkolną społecznością. Uczniowie szkoły otrzymali pomoc kryzysową. Sytuacja okazała się trudna także dlatego, że Ylitornio, położone w południowej Laponii, to małe miasteczko, w którym wszyscy się znają.