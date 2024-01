Działo się, gdy byłeś w pracy. Drach skazany. W Kolonii policji jak nigdy

Czwartek był kolejnym dniem chaosu drogowego, z jakim mierzy się Szwecja. Ekstremalnie zimno nawiedziło część Skandynawii. Stacja meteorologiczna Kvikkjokk-Arrenjarka w północnej Szwecji odnotowała najzimniejszą noc od 25 lat już we wtorek, kiedy temperatura spadła do -43,6°C. W środę od rana padał śnieg, a droga E22 stała się kompletnie nieprzejezdna. Policja, ratownicy i służby drogowe z pługami śnieżnymi pracowały całą noc, by uwolnić ludzi z setek samochodów. Do czwartku rano wiele samochodów osobowych zostało przepuszczonych, ale uwięzione były wciąż ciężarówki. Policja stwierdziła, że warunki zaczynają się poprawiać, ale dodała, że droga zostanie oczyszczona najwcześniej w piątek rano. W czwartek w regionie Skania odwołano autobusy i pociągi, a władze wezwały ludzi, aby unikali niepotrzebnych podróży.