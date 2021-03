Makowski: "Działka, rower, praca zdalna i frustracja. Czego nauczył nas rok pandemii?" [OPINIA]

Gdy 66-letni mieszkaniec Cybinki w województwie lubuskim wjeżdżał na początku marca 2020 roku do kraju, nie wiedział, że kilka dni później stanie się pierwszą kostką domina koronawirusowych restrykcji, które powoli zaczęto implementować na zachodzie Europy. Polska przeszła od 4 marca do 3 kwietnia przyspieszoną drogę lockdownu. Stopniowo wprowadzono kontrole na granicach, zawieszono ruch lotniczy, zamknięto szkoły.

12 marca zmarła pierwsza ofiara koronawirusa, dzień później wprowadzono stan zagrożenia epidemicznego, 24.03 wprowadzono ograniczenia w przemieszczaniu się. Lasy zostały zamknięte, wejścia do parków zasłonięto policyjną taśmą.

Domowa samowystarczalność

Przez ten czas koronawirus zmienił nie tylko geopolitykę, logistykę, światowe struktury produkcji i przepływu kapitału, ale równocześnie dokonał społecznej rewolucji, która przybiera coraz wyraźniejsze kształty. Wychodzenie do biura zastąpiła praca zdalna. Sport wykonywany zespołowo - rower. Wakacje za granicą - własna działka. Przypadkowe interakcje z ludźmi - zaplanowana seria spotkań z wyselekcjonowanymi znajomymi i rodziną. Od zachwytu globalizmem, część z nas powoli przechodzi do stanu cyfrowej, emocjonalnej i materialnej autarkii. Rodzi się samowystarczalna i zatomizowana klasa domowa. To jedna z lekcji pandemii.