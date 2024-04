Działania rosyjskiej propagandy. Metody sprzed stu lat

22 marca bieżącego roku, rosyjski portal opozycyjny Wiorstka podał, że resort obrony w Moskwie planuje masowy pobór do armii i przygotowuje się do tajnej mobilizacji, której celem jest okrążenie i zdobycie ukraińskiego Charkowa. Zostało powiadomione, że do wojska ma zostać powołanych nawet około 300 tys. ludzi.