Działaczka PiS dała prezesowi donos na posła. Poznaliśmy kulisy sporu w partii

Donosy to potężne narzędzie wewnętrznej walki w PiS. Na ostatniej miesięcznicy działaczka z Konina Zofia Itman wręczała prezesowi Kaczyńskiemu donos na lokalnego posła, z którym się skonfliktowała. Poznaliśmy kulisy tej wojny.

Zofia Itwin wręcza Jarosławowi Kaczyńskiemu dokumenty podczas lutowej miesięcznicy smoleńskiej. (East News, Fot: Andrzej Iwanczuk)

10 lutego, poranna uroczystość miesięcznicowa przed Pałacem Prezydenckim. Do Jarosława Kaczyńskiego podchodzi Zofia Itman, działaczka PiS z Konina i członkini 118-osobowej Rady Politycznej partii. Wręcza prezesowi kilka dokumentów. Według informacji "Faktu" to donosy na posła Witolda Czarneckiego, do niedawna jej szefa, dzisiaj wroga. - Teraz jadę, proszę zadzwonić za dwie godziny - mówi Wirtualnej Polsce Zofia Itman.

Wojna

Jeszcze mniej rozmowni są w biurze posła Czarneckiego. Do niedawna kierowała nim właśnie Zofia Itman, ale na początku listopada 2017 poseł poprosił o jej wykreślenie z listy współpracowników. Zastąpił ją Dominik Szopa.

Nie tylko w biurze poselskim, ale też na stanowisku szefa PiS w Koninie. W grudniowych wyborach poseł postawił na pokoleniową zmianę - zasłużoną działaczkę zastąpił jego młody współpracownik. Zofia Itman nie kryła rozgoryczenia i żalu do posła. - Bardzo mi przykro, że pan poseł postępuje tak nieelegancko, również z wypowiedziami w mediach, poruszaniem spraw wewnętrznych, partyjnych. Wypowiada się w sposób dość obcesowy - cytował jej wypowiedzi lokalny "Przegląd Koniński". - Jeśli mówi, że wymienia na nowy model, to może też o sobie powinien pomyśleć - dodawała Itman.

Oficjalnie konfliktu nie ma

Poseł Czarnecki dał swojej byłej współpracownicy rok na ułożenie relacji z nowym szefem struktur, ale jak widać nie bardzo się to udało. Zapewnił też "na pewno Zosi nie zostawię samej sobie". - Na pewno zadbam, żeby jej się krzywda nie stała. Zosia zawsze będzie miała u mnie szczególne prawa, ale partią musi rządzić ktoś inny - deklarował polityk. Dzisiaj był dla nas nieosiągalny. Sam Dominik Szopa mówi tylko, że to sprawy wewnętrzne, których nie chce komentować i że jest mu przykro, że spór został upubliczniony.

Dzwonimy też do innych lokalnych posłów, którzy nie są wprost zaangażowani w spór Itman-Czarnecki. - Nie widzę konfliktu, wszystkie sprawy które były problemowe w zarządzie są załatwione - deklaruje z urzędowym optymizmem poseł PiS Ryszard Bartosik. - Ja bym to potraktował jako indywidualne żale tej pani, każdy ma prawo do oceny sytuacji. Według mnie prezes Czarnecki dobrze zarządza regionem, ale zawsze ktoś niezadowolony się znajdzie - przekonuje polityk.

Do prezesa

Pytany o rzekome donosy Zofii Itman bagatelizuje sprawę. - To złe słowo. T ocena pani Itman, nie jest najbardziej wiarygodna, była skarbnikiem w zarządzie okręgowym, przestała pełnić tę funkcję i pewnie z tego ten żal wynika - mówi. - Pani Itman jest wiceprzewodniczącą sejmiku i radną, specjalnie krzywdy nie widzę. Uważam, że to zaszczytna funkcja. Poseł Czarnecki ma prawo sobie dobierać pracowników, jak każdy poseł. Ministrowie się zmieniają, a co dopiero na niższym szczeblu - mówi poseł Bartosik. Inni koledzy z okręgu konińskiego nie chcą rozmawiać o sprawie - tłumaczą, że są zajęci.