Działacz PiS odwołany ze stanowiska apeluje: "Opamiętajmy się"

Po tym komentarzu, przekazanym samego szefa, Beata Szydło zdecydowała się na tonujący wpis. Polityczka zwróciła uwagę na to, że Prawo i Sprawiedliwość "notuje w Małopolsce bardzo dobre wyniki wyborcze". "Mimo to część działaczy PiS w Małopolsce opowiedziało się za dokonaniem wielu drastycznych ruchów kadrowych na stanowiskach lokalnych pełnomocników partii. Mam nadzieję, że nowa wizja przyczyni się rzeczywiście do jeszcze lepszych wyników PiS, do przyciągnięcia nowych wyborców i do napełnienia struktur partyjnych niezbędnym entuzjazmem" - napisała w mediach społecznościowych.