Ostatni Zośkowiec. Lekcja historii od 99-letniego powstańca

Cała akcja rozpoczęła się wpół do trzeciej w nocy. W czasie, gdy udało im się już dość blisko podbiec, wtedy zaczął się pełen niemiecki ostrzał. Cała kompania padła na ziemię. Nowakowski został postrzelony w ramię. - I tak pod tym strasznym sufitem ogniowym trzeba było przeczekać ponad godzinę ten piekielny ostrzał. To było prawdziwe piekło, bo to wszystko strzelało. Ja myślałem, żeby nóg mi nie urwało, bo to ciągle padały pociski - opowiada wyraźnie zmartwiony Nowakowski.