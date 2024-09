Dywersant na wałach. Wątek rosyjski? "Wszystko jest możliwe"

– Decyzję o wysadzeniu wałów finalnie podejmuje władza. To premier, albo minister, czy szef sztabu kryzysowego musi wydać decyzję wojsku. A w tym przypadku, jeśli wały miałyby być wysadzone, to woda rozlałaby się na mniejsze miejscowości. Tak, by ocalić dużą miejscowość. Fałszywy przekaz dzieli więc społeczeństwo na tych biedniejszych i pokrzywdzonych oraz na faworyzowanych "mieszczuchów". To celowe wzbudzane fali niechęci do władz – uważa płk Maciej Matysiak.