"Dywagacje profesora". Wiceminister sprawiedliwości Michał Woś się zdenerwował

"Mocniejsze poluzowanie obostrzeń epidemicznych może dotyczyć tylko osób zaszczepionych, bo pandemia się nie skończyła" - powiedział we wtorek PAP dr Konstanty Szułdrzyński po spotkaniu Rady Medycznej przy premierze. Jego wypowiedź spotkała się ze zdecydowaną reakcją wiceministra sprawiedliwości Michała Wosia. - To nie rada medyczna decyduje, ona rekomenduje pewne rozwiązania medyczne, patrząc wyłącznie z klapkami na oczach na aspekt zdrowotny. Decyzje podejmują te organy, które są uprawnione. Absolutnie nie może być zgody na tego rodzaju działania, to są dywagacje profesora - komentował w programie "Tłit" Wirtualnej Polski. - Szczepionki w Polsce mają być dobrowolne, to nie może być dobrowolność fikcyjna. Dywagacje tego czy tamtego członka Rady Medycznej nie są i nie będą obowiązującym prawem - podkreślił. Woś skomentował również wypowiedź posła Solidarnej Polski Janusza Kowalskiego o paszportach covidowych.

