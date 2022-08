Dyskusja po skeczu Neo-Nówki. Czarzasty: PiS lubi sobie pocenzurować

Nagranie wyemitowanego w sobotę na antenie Polsatu skeczu kabaretu Neo-Nówka "Wigilia 2022" podbiło internet. Wywołał on reakcje polityków, w tym rzecznika PiS Radosława Fogla. "Trochę nie wierzyłem, że opozycja robi inbę o kabaret, który jedyne czym zasłynął, to bezbectwo tak wielkie, że zbanowali pół Twittera. Ale już rozumiem to zaangażowanie, przecież ten 'skecz' to dosłowny zapis wystąpienia każdego polityka PO w mediach" - napisał na swoim profilu na Twitterze rzecznik PiS. - Jeżeli do skeczu odnosi się rzecznik największej partii w Polsce, to znaczy, że nie ma już absolutnie dystansu w naszym kraju. Artyści są po to, żeby, wykorzystując różne formy artystyczne, po prostu śmiać się z rzeczywistości - stwierdził w programie "Tłit" w WP wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty z Nowej Lewicy. - Radziłbym rzecznikowi PiS, żeby zajął się czymś innym. Chociaż prawdę mówiąc, to mnie nie dziwi. Bo Prawo i Sprawiedliwość lubi sobie pocenzurować, np. przedstawienie teatralne. To znaczy, że wszystko idzie w dobrym kierunku, czyli PiS jest w coraz gorszej kondycji - ocenił Włodzimierz Czarzasty.

Rozwiń