Dyrektor szpitala w Radomiu zawieszony. Prezydent miasta zabrał głos

Minister zdrowia Adam Niedzielski ogłosił w środę, że zawiesza dyrektora szpitala miejskiego w Radomiu Marka Pacynę. Jako jeden z powodów podał niewywiązywanie się dyrektora szpitala z decyzji wydawanych przez wojewodę mazowieckiego Konstantego Radziwiłła w ramach przygotowań do budowy szpitala tymczasowego.

Adam Niedzielski zawiesił dyrektora szpitala w Radomiu. Tłumaczył to brakiem współpracy

Dyrektor szpitala w Radomiu zawieszony. "Skandaliczna decyzja"

Zapowiedział też, że władze miasta szczegółowo odniosą się do zarzutów stawianych Pacynie przez Ministerstwo Zdrowia.

Prezydent Radomia: to próba odwrócenia uwagi od nieporadności rządu w walce z pandemią

"Decyzja Ministra Zdrowia dotycząca zawieszenia dyrektora Radomskiego Szpitala Specjalistycznego Marka Pacyny to próba odwrócenia uwagi od nieudolności i nieporadności rządu w walce z pandemią i przerzucanie na samorząd odpowiedzialności za swoje złe decyzje" – czytamy we wstępie komunikatu.

Prezydent Radomia oznajmił, że wszelkie zarzuty adresowane do Marka Pacyny nie mają podstaw. Zaznaczył też, że od początku pandemii samorząd współpracował z wojewodą, mając na względzie dobro pacjentów chorych na COVID-19.

"Już w listopadzie zeszłego roku, jako pierwsi wskazaliśmy lokalizację szpitala tymczasowego. Przeznaczyliśmy na ten cel nowy budynek Centrum Rehabilitacji. Jednocześnie przypominam, że decyzją premiera, do zorganizowania szpitala został zobowiązany Totalizator Sportowy" – podkreślił Witkowski.

Zawieszenie dyrektora szpitala w Radomiu. Prezydent miasta odpiera zarzuty ministerstwa

Według niego chodziło m.in. o to, żeby zabezpieczyć szpital przez ewentualnym ponoszeniem kosztów za budowę placówki tymczasowej oraz przed odpowiedzialnością za umowę z Totalizatorem Sportowym. Prezydent Radomia wskazał, że w umowie tej radomski szpital "nie był stroną".

"Szpital, chociaż to nie na nim ciążył ten obowiązek, podjął także działania mające na celu pozyskanie personelu dla szpitala tymczasowego. Jednocześnie żaden z lekarzy z listy wojewody nie odpowiedział na propozycję pracy w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym" – napisał Witkowski, odnosząc się do słów Niedzielskiego z konferencji. Minister mówił, że dyrektorowi szpitala został przekazany spis pracowników delegowanych tam do pracy, ten jednak - zdaniem Niedzielskiego - nie podjął próby zatrudnienia nikogo.