Wideo Najnowsze Polska Świat Społeczeństwo Polityka Bezpieczeństwo Edukacja Tylko w WP Innowacje #DzieńdobryWP Wideo Najnowsze halloween Przemysław Batorski 22 min. temu Dynia na Halloween 2019. Jak zrobić doskonałą ozdobę? Przedstawiamy przepisy Halloween obchodzimy już w przyszłym tygodniu. Sprawdź, jak łatwo przygotować wydrążoną dynię na święto duchów.

Niedroga dekoracja spodoba się dzieciom i dorosłym. Nie może jej zabraknąć na halloweenowej zabawie. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Dynia na Halloween. Dowiedz się, jak ją przygotować. (Fotolia) Dynia na Halloween. Jak ją wydrążyć i wyciąć? Podajemy przepis Przed Halloween w sklepach pojawiają się dynie. Zaopatrz się w odpowiednią liczbę dyń zwyczajnych, zielonych lub hokkaido, by przetestować zarówno klasyczne, jak i bardziej śmiałe wzory. Przepis na tradycyjną dynię: Chwyć dynię za łodygę i ostrym nożem odetnij wierzchołek. Będzie to pokrywa twojego lampionu. Zrób ją w taki sposób, żeby nie wpadała do środka wydrążonego warzywa.

Przy pomocy łyżki wybierz cały miąższ i pestki. Postaraj się jak najdokładniej oczyścić wnętrze dyni.

Narysuj mazakiem na dyni wzór do wycięcia. Może to być klasyczna wykrzywiona twarz, duch, kot, nietoperz albo coś innego, co kojarzy się z Halloween.

Wytnij zaznaczony kształt i wypchnij na zewnątrz zbędne kawałki dyni.

Umieść w środku świeczkę, podgrzewacz albo lampkę LED.

Twój lampion jest gotowy! Dynia na Halloween 2019. Poznaj inne wzory Dynie na Halloween mogą mieć bardzo dużo wzorów. Wykałaczki w ustach dyniowej twarzy będą wyglądały naprawdę strasznie. Monotonię przełamią dynie z wieloma wyciętymi wiertarką dziurkami albo motywami kwiatowymi. Nie musisz też przedziurawiać powierzchni warzywa – możesz tylko ją naciąć, tak żeby światło prześwitywało przez cienką skórkę. Wybierz większą dynię i wytnij na niej wzór szkieletu, a potem postaw na niej mniejszą dynię z wyciętą twarzą – stworzysz tak straszny kadłubek. Dynię możesz również pomalować. Czarna dynia nada się do wycięcia pająka albo kota, towarzysza czarownicy. Halloweenową ozdobę zrobisz bez problemu w domu, wspólnie z dzieckiem, które będzie się przy tym świetnie bawić. Miąższu i pestek możesz użyć do stylizacji swojej dyni albo zrobić z nich zupę, ciasto czy mufinki.