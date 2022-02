Dymisje na Downing Street. W tle słowa Johnsona o wykorzystywaniu seksualnym

Johnson nie przeprosił

Johnson próbował w czwartek wycofać się ze swoich słów. - Bądźmy absolutnie szczerzy, nie mówię o osobistych działaniach lidera opozycji, kiedy był Dyrektorem Oskarżeń Publicznych i całkowicie rozumiem, że nie miał on nic wspólnego z tymi decyzjami. Wspomniałem o jego odpowiedzialności za organizację jako całość. Naprawdę chcę to wyjaśnić, ponieważ jest to ważne - mówił premier Wielkiej Brytanii podczas wizyty w Blackpool.