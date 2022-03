Dymisja Piotra Nowaka. Posłanka opozycji ma teorię

Premier Mateusz Morawiecki poinformował o zdymisjonowaniu ministra rozwoju i technologii Piotra Nowaka. Jak mówił, "wyczerpała się uzgodniona formuła współpracy". Sprawę komentowała w programie "Tłit" Wirtualnej Polski była wiceminister finansów Izabela Leszczyna. - Chyba jest tak, że dobrą nowinę mogą nieść tylko Kaczyński i Morawiecki. Oni mają nadzieję, że Komisja Europejska, rozumiejąc niezwykle trudną sytuację Polski w związku z wojną w Ukrainie i uchodźcami, ulegnie i da pozytywną opinię do Krajowego Planu Odbudowy. Też uważam, że tak się stanie, tym bardziej że w Sejmie pracujemy nad projektami, w których mamy do czynienia z likwidacją Izby Dyscyplinarnej. Oczywiście te projekty nie są takie, jakich oczekuje Komisja, ale może w toku prac sejmowych zgłosimy taką poprawkę, że jednak uzna, że wymiar sprawiedliwości w Polsce jest do uratowania. Wydaje mi się, że Morawiecki chce sam ogłosić sukces. I o to chodzi - oceniła.