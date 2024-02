Dyktator zaprasza Rosjan. Osobliwy kierunek turystyczny otwiera się

Grupa rosyjskich turystów przybyła do Korei Północnej. Jak podaje agencja AP, może to być pierwsza zagraniczna wizyta turystów w odizolowanym kraju Kim Dzong Una od czasu wybuchu pandemii koronawirusa. Pjongjang otwiera się na turystów z Rosji, bo ci mają obecnie problemy z podróżowaniem do Europy i Stanów Zjednoczonych z powodu sankcji nałożonych na Rosję po jej inwazji na Ukrainę. Wycieczka pierwszej grupy Rosjan jest kolejnym etapem pogłębiania współpracy między dwoma reżimami i jest następstwem ustaleń z wrześniowego spotkania dyktatorów obu krajów. Przywódcy izolowanych przez demokratyczny świat Korei Północnej i Rosji - Kim Dzong Un i Władimir Putin - zacieśniają więzi. Szef rosyjskiej dyplomacji Siergiej Ławrow w październiku 2023 roku stwierdził, że poleciłby Koreę Północną jako miejsce na wakacje. Materiały publikowane przez Rosję mają najczęściej charakter propagandowy. Jak podała AP, pierwsza grupa turystów przyleciała do Pjongjangu z Władywostoku. Jakie atrakcje czekają na nich w Korei Północnej? To m.in. zwiedzanie stolicy, a także wyjazd na narty.