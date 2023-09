Dyktator Korei Północnej pojedzie do Putina. 20 godzin trzema pociągami

Ojciec Kima, Kim Dzong Il, słynął z niechęci do podniebnych rejsów. W czasie swoich 17-letnich rządów odbył kilkanaście zagranicznych wypraw. Prawie wszystkie do Chin. Zawsze poruszał się pociągiem. To ze względu na bezpieczeństwo. Dyktator, choć uwielbiany przez lud, woli dmuchać na zimne i strzec się przed wrogimi siłami.