Dwuletni Artur zgubił w Tatrach procesor mowy. "Nikomu się nie przyda"

Chłopczyk jest głuchoniemy, a procesor pozwala mu słyszeć. Dwulatek prawdopodobnie zgubił go w Dolinie Strążyskiej lub w Zębie.

- Nikomu innemu to się nie przyda, bo procesor jest intergralną częścią tego, co Artur ma wszczepione w głowie. Nawet jeśli ktoś to znajdzie, to nie będzie mógł z tego skorzystać - powiedziała w TVN24 pani Sylwia, mama 2-latka.