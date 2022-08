Dwulatka zagryzła węża. Z zemsty

Gdy 50-centymetrowy wąż podpełzł do bawiącej się na podwórku dwulatki, ta - nieświadoma ogromnego ryzyka na jakie się naraża - postanowiła się z nim pobawić. Wzięła go do rąk, co najprawdopodobniej nie spodobało się gadowi. Ukąsił dziewczynkę w wargę.