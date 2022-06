Dworczyk został zapytany osiągnięcia ministra Cieślaka. "Muszę pana rozczarować"

- Muszę pana rozczarować. Nie śledzę tak dokładnie działań wszystkich ministrów. Natomiast wiem (…) o jego (Michała Cieślaka - red.) dużym zaangażowaniu w sprawy samorządów. Wiem że na przykład angażował się w kwestie wsparcia samorządów, kiedy mieliśmy do czynienia z największą falą uchodźców z Ukrainy. Ale o szczegółach niestety nie potrafię powiedzieć, bo nie śledzę działań poszczególnych członków Rady Ministrów - mówił w programie "Tłit" Wirtualnej Polski szef KPRM Michał Dworczyk. Michał Wróblewski pytał o największe sukcesy odchodzącego ministra ds. samorządu. Dymisja Michała Cieślaka ma związek ze skargą, jaką złożył on na naczelniczkę poczty w Pacanowie. Polityk twierdził, że kobieta była agresywna, wulgarna i zachowywała się niewłaściwie. W rozmowie z mediami nie potrafił jednak sprecyzować, na czym polegało to zachowanie. We wpisie w mediach społecznościowych wskazał, że decyzję podjął po rozmowie z szefem Partii Republikańskiej Adamem Bielanem i prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim. - To że rozmawia o tym z liderem obozu Zjednoczonej Prawicy, czyli osobą odpowiedzialną za całą koalicję, której składową są Republikanie, których z kolei reprezentuje pan Cieślak, to chyba nie ma w tym nic nadzwyczajnego - ocenił Dworczyk, pytany dlaczego odchodzący minister nie konsultował swojej dymisji z premierem Morawieckim. Na stanowisko Michała Cieślaka Partia Republikańska zarekomendowała Włodzimierza Tomaszewskiego. - Bardzo słabo znam tego kandydata na członka Rady Ministrów – oświadczył szef KPRM.