"Dwie wieże" Jarosława Kaczyńskiego. Prokurator ujawnia

Jarosław Kaczyński nie został jeszcze przesłuchany w śledztwie dotyczącym budowy "dwóch wież" na działce spółki Srebrna w Warszawie. Do sprawy, jak podała prokuratura, dołączony został jednak protokół z przesłuchania prezesa PiS w innym postępowaniu. Jak to jest możliwe? - My tę sprawę traktujemy jako przykład prowadzenia czynności sprawdzających - ocenił prok. Jarosław Onyszczuk, dyrektor biura prezydialnego Prokuratury Krajowej w programie "Tłit" WP. - Tu chodziło o to, żeby nie było prowadzone żadne postępowanie, w którym realizuje się normalne czynności procesowe. Wobec tego zastosowano pewne mechanizmy, które pozwoliły na sprawne zamknięcie tego postępowania, czyli załączenie protokołu z innej sprawy. Do tego wyłączenie materiałów w takich wątkach, które z punktu widzenia procesowego są niebezpieczne, bo wymagają realizacji czynności procesowych, jak chociażby wątek korupcyjny. To umożliwiło oczywiście przesłuchanie i wydanie decyzji o odmowie wszczęcia postępowania, które oczywiście zostało utrzymane przez sąd. Ale my nie kwestionujemy na tyle decyzji sądu, ile oczywiście mówimy, że cała sprawa musi być zbadana kompleksowo, ze wszystkimi wątkami pobocznymi - dodał.