Dwaj baroni narkotykowi wpadli w Teksasie. Lista ich dokonań przeraża

Ismael ""El Mayo" Zambada, znany z unikania rozgłosu, był ścigany przez amerykański wymiar sprawiedliwości m. in. za wytwarzanie i przemyt do USA fenantylu, narkotyku z grupy opioidów, silniejszego od heroiny, który spowodował w USA tzw. kryzys opioidowy i przyczynił się do śmierci tysięcy uzależnionych, przeważnie młodych, Amerykanów.