Są u wrót. "Całkowite okrążenie". Krwawy scenariusz Kijowa coraz bliżej

Kowalow potwierdził to, o czym od początku operacji pod Awdijiwką mówili eksperci i analitycy. Rosjanie starają się odciążyć front pod Bachmutem, gdzie ukraińskie oddziały powoli dążą do całkowitego okrążenia miasta. Już teraz wszystkie drogi prowadzące do tego miasta, zdobytego dzięki ogromnym stratom i ku dumie Putina, znajdują się pod ogniem ukraińskiej artylerii, a oddziały w mieście są odcięte od zaopatrzenia.