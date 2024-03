Dwa lata od brutalnego zabójstwa dziennikarza na Śląsku. Podejrzany nieuchwytny

Do brutalnego mordu doszło dwa lata temu na terenie Parku Śląskiego. Do samochodu zaparkowanego niedaleko stadionu piłkarskiego GKS-u podszedł zamaskowany napastnik i ranił w szyję kierowcę. Później wyciągnął go z pojazdu i zadawał kolejne ciosy. Kobieta, z którą zaatakowany mężczyzna przebywała w aucie, przewiozła rannego na pogotowie. Mimo reanimacji mężczyzna zmarł.