Dwa dni oczekiwania przed punktem kontrolnym. Niemowlę dostało udaru

Tak do tragedii doszło w okolicach Metlitopola. Mer miasta poinformował, że noworodek trafił z udarem cieplnym do szpitala. Samochód, w którym było dziecko, czekał w kolejce do przejazdu w miejscowości Wasylówka. "Okupanci nadal znęcają się nad mieszkańcami, którzy usiłują wszelkimi możliwymi sposobami wyjechać z okupowanych terenów" – napisał Fedorow.