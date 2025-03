Dwa dni i trzy umowy dla żony sekretarza urzędu miasta

Bebel ma 19-letnie doświadczenie jako radca prawny. Oprócz etatu w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, przed ostatnimi wyborami samorządowymi miała także umowę zlecenie na obsługę prawną w MOSiR w Kraśniku. Była też przewodniczącą rady nadzorczej w Kraśnickim Przedsiębiorstwie Mieszkaniowym. Wszystko skończyło się po kwietniowych wyborach samorządowych. W drugiej turze zmierzyli się urzędujący do tej pory Wojciech Wilk z PO oraz Krzysztof Staruch, bezpartyjny, ale oficjalnie popierany przez PiS . To nie przypadek, że jego kandydaturę wspierał pochodzący z Kraśnika marszałek Jarosław Stawiarski (PiS). Staruch wygrał w drugiej turze zdobywając 53,57 proc. głosów.

Nowy burmistrz po tygodniu urzędowania odwołał Agnieszkę Bebel z rady nadzorczej miejskiej spółki. Była połowa maja. W czerwcu nowym dyrektorem MOSiR w Kraśniku został Michał Stawiarski , syn wspomnianego wcześniej marszałka Stawiarskiego. To również nie przypadek. Michała Stawiarskiego i Krzysztofa Starucha połączyła bowiem już wcześniej strona na Facebooku. Fanpage należący do Stawiarskiego na dwa miesiące przed wyborami zmienił nazwę na Krzysztof Staruch - kandydat na burmistrza . Wszyscy obserwujący Stawiarskiego nagle zaczęli obserwować Starucha.

Po objęciu stanowiska w MOSiR, również i Michał Stawiarski rozwiązał umowę na obsługę prawną z Agnieszką Bebel. Ale obie te sytuacje kobieta przyjęła ze spokojem. - Ja to rozumiałam, bo takie jest prawo wygranego, mogli to zrobić - przyznaje kobieta.

Kobieta wprawdzie nie należała do żadnej partii, ale domyśla się, że chodziło o jej zaangażowanie w kampanię wyborczą kontrkandydata Starucha na burmistrza . Tuż przed II turą razem z Wojciechem Wilkiem rozdawała w mieście jego ulotki . Krótki filmik został też opublikowany w mediach społecznościowych.

Kobieta relacjonuje, że dowiedziała się od burmistrza Kraśnika, że jeśli nie rozwiąże umowy za porozumieniem, to jej stanowisko pracy zostanie zlikwidowane .

- Nie poszłam do sądu, tylko dlatego, że uwierzyłam panu burmistrzowi, że rzeczywiście jest to likwidacja stanowiska z powodu oszczędności . Jako prawnik oceniłam, że mogę tego nie wygrać. Poza tym byłam skupiona na zabiegu zdrowotnym jaki mnie czekał i na szukaniu nowej pracy - mówi.

To nie koniec zwolnień u polskiego giganta. Wstrząs dla miasta

To nie koniec zwolnień u polskiego giganta. Wstrząs dla miasta

- Z informacji, które dostałem wynika, że żona sekretarza miasta czerpie korzyści z umów w kilku jednostkach organizacyjnych miasta. Uważam, że to nie świadczy o dobrym funkcjonowaniu urzędu - mówi radny Piotr Janczarek (PSL), w przeszłości zastępca burmistrza Wojciecha Wilka.

Z dokumentów, które dostał z urzędu radny Janczarek wynika, że kobieta w sumie dostaje 10 189,50 zł brutto z trzech źródeł. Każde z nich to instytucja podległa Urzędowi Miasta Kraśnik, w którym sekretarzem jest Łukasz Skokowski, mąż Magdaleny Skokowskiej.

- Każdy inny prawnik mógł przystąpić do konkursu, mógł ubiegać się o pracę. Nie widzę tu jakiegoś nepotyzmu, czy konfliktu interesów. MOPS to jednostka oddzielna zupełnie, ze swoimi problemami - wyjaśnia Krzysztog Staruch.

- Nie no, broń Boże. Mam 61 lat skończone i tak naprawdę chcę jak najlepiej dla Kraśnika - odpowiada Staruch. W sprawie powodów zwolnienia radcy odsyła do kierowniczki MOPS.

Zatem pytam kierowniczkę MOPS w Kraśniku, czy to prawda, że stanowisko pracy Agnieszki Bebel zostało najpierw zlikwidowane i ją zwolniono , a następnie ponownie zostało utworzone i zatrudniono na nim Magdalenę Skokowską.

- Tak, to jest prawda. Regulamin organizacyjny był zmieniony i ponownie jest to stanowisko utworzone - potwierdza Ewa Nowak, kierownik MOPS w Kraśniku.

"Czy to, że jestem żoną sekretarza miasta oznacza, że nie powinnam pracować w Kraśniku, że w Kraśniku czeka mnie banicja zawodowa? " - pyta Skokowska.

- Specjalnych zwolnień nie było, rzeczywiście ludzie sami odchodzili. To jest metoda burmistrza, że on rozmawia z ludźmi w ten sposób, że sami odchodzą - mówi WP pracownik urzędu.

- Krzysztof Staruch miał złudzenie, że da się bezproblemowo prowadzić zarządzanie zasobami ludzkimi, że on będzie dobrym burmistrzem. Ale jednak mu to nie wychodzi do końca, bo ma naciski z góry na niektóre osoby - wskazuje nasz informator.