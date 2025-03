Wstrząs dla miasta. Polski gigant zwolni jeszcze nawet 200 osób

Chiński właściciel Fabryki Łożysk Tocznych w Kraśniku zwolnił już 81 pracowników, ale to dopiero początek, bo w planach na ten rok są kolejne zwolnienia nawet do 230 osób - dowiedziała się Wirtualna Polska. - Dla Kraśnika to jest naprawę wstrząs - komentuje burmistrz miasta Krzysztof Staruch.