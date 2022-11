Duży cios dla Polaków przed świętami. Ceny tego produktu mocno w górę

- To nieprawda, co mówią w telewizji. Ludzie biednieją i to widać. Obecnie sprzedają się tylko najtańsze ciasta i to w mniejszych ilościach niż kiedyś. Nie możemy podnieść cen, bo będziemy mieli jeszcze większy odpływ klientów. Naprawdę nie wiem, co zrobić. Zostaliśmy z tym sami. Jesteśmy pionkami w machinie i nikt nam nie pomoże. Zasada "płać i płacz" - mówi Marzanna Walczyk z sieci cukierni "Nina".