Duża zmiana przed Sejmem. Symbol lat rządów PiS

- Podczas, gdy w Sejmie głos zabierał marszałek senior oraz prezydent, przed gmachem parlamentu duże zmiany. Barierki, które stały przed Sejmem zostały rozluźnione. To symbol odmrożenia tego, co widzieliśmy w tym miejscu przez lata i tego, jak ma wyglądać nowy Sejm – relacjonował reporter WP Klaudiusz Michalec. Barierki pojawiły się przed Sejmem podczas protestów w 2016 roku, później zostały tutaj na stałe, będąc pewnym symbolem w trakcie rządów PiS. Nowy marszałek Sejmu Szymon Hołownia, przyznał, że ma to być ponownie miejsce bardziej otwarte i dostępne. Decyzja o rozszczelnieniu barierek jest pierwszą zapowiedzią tego. Rozłączenie barierek nastąpiło dwa dni temu. Jak dowiedział się reporter WP, to obywatele zgromadzeni przed parlamentem sami zaczęli rozstawiać barierki, z których służby zdjęły wcześniej łączące je elementy.