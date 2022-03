Duża wymiana kadrowa u Putina. Miał obawiać się otrucia

"Business Insider" podaje, że w lutym Władimir Putin miał dokonać wymiany kadrowej w personelu osobistym. Rosyjski prezydent miał wymienić ok. 1000 pracowników z obawy przed otruciem. "Business Insider" powołuje się na raport z rosyjskich źródeł rządowych do którego dotarł tabloid "The Daily Beast".