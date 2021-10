Duma: "Oczekiwania Polaków od UE sprowadzają się przede wszystkim do wypłaty pieniędzy"

Czy Unia Europejska powinna wypłacić Polsce środki unijne z Funduszu odbudowy mimo zastrzeżeń związanych z przestrzeganiem zasad praworządności? Między innymi takie pytanie padło w najnowszym sondażu przeprowadzonym przez United Surveys dla Wirtualnej Polski. Z odpowiedzi respondentów wynika, że niemal 50 proc. ankietowanych zgadza się z tym stwierdzeniem. Nie zgadza się z kolei ok. 34 proc. uczestników tego badania. O wnioski wynikające z najnowszego sondażu przeprowadzonego dla WP zapytaliśmy Marcina Dumę, prezesa United Surveys. - Tutaj widzimy polaryzację w działaniu – stwierdził Duma dodając, że osoby, które głosowały "za" to w większości wyborcy Prawa i Sprawiedliwości. - Ale uwaga – też duża grupa wyborców niezdecydowanych, albo tych, którzy dzisiaj mówią, że nie chcą głosować. Oczywiście też jest tak, że pewna drobna grupa wyborców opozycji - w zależności od tego, o której partii mówimy - też chciałaby, żeby jednak te pieniądze były wypłacone – zwrócił uwagę gość WP. Przyznał też, że dla środowiska sondażowego nie jest to żadnym zaskoczeniem. - Oczekiwania społeczeństwa od Unii sprowadzają się przede wszystkim do wypłaty pieniędzy, bardziej niż do wartości – stwierdził Duma. - To pokazuje pewną powierzchowność tego nastroju pro-unijnego – powiedział gość programu "Newsroom" WP Marcin Duma.