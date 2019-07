Dulkiewicz odpowiada Kaczyńskiemu. "Odrzućmy ofensywę zła"

- Musimy odrzucić wielka ofensywę zła, musimy wygrać - mówił prezes PiS Jarosław Kaczyński na kongresie partii w Katowicach. Jego słowa wywołały skrajne opinie na polskiej scenie politycznej. Teraz skomentowała je prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz.

"Chcę Polski wolnej, praworządnej i sprawiedliwej dla każdej obywatelki i obywatela! Ojczyzny, która łączy, a nie dzieli i na pewno nie jest wyspą, tylko jest silnie zakorzeniona we wspólnocie europejskiej" - napisała na Twitterze Aleksandra Dulkiewicz. "Myśląc Polska - odrzućmy ofensywę zła" - dodała prezydent Gdańska.

To nie pierwszy taki komentarz w ciągu ostatnich dwóch dni. Słowa prezesa PiS komentował m.in. były premier Donald Tusk . - Mówią, że chcą "odrzucić ofensywę zła" i że będą szerzyć dobro. Cel ambitny, tylko kompetencje zupełnie nie te - napisał na Twitterze Przewodniczący Rady Europejskiej.

Konwencja PiS w Katowicach

"Myśląc Polska" - pod takim hasłem odbyła się konwencja Prawa i Sprawiedliwości w Katowicach. Członkowie partii Jarosława Kaczyńskiego debatowali nad wstępnym programem wyborczym, podsumowali też ostatnie 4 lata rządów. - Potrzebujemy nowego programu. Programu kontynuacji, ale też zmiany, który będzie skierowany do wszystkich Polaków - mówił w piątek prezes Kaczyński.

Najmocniejsze słowa padły pod koniec wystąpienia Prezesa. - Polska musi pozostać wyspą wolności, choć niektórzy chcą to zmienić i zakłócić. Musimy uczynić wszystko, by to trwało. Alternatywą jest czas przeszły, w którym wszystko było niemożliwe. Użyję tego określenia, choć wiem, że będzie ono przedmiotem ataku - musimy tę ofensywę zła odrzucić, musimy wygrać - powiedział Kaczyński.