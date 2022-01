Duda pojedzie do Pekinu? Dyplomatyczna łamigłówka

Już niedługo wystartują zimowe igrzyska olimpijskie w Pekinie. Swoją obecność podczas wydarzenia zapowiedział Władimir Putin. Czy w związku z napiętą sytuacją dyplomatyczną, znany z zamiłowania do sportów zimowych prezydent Andrzej Duda zrezygnuje z wyjazdu do stolicy Chin? Zapytaliśmy o to szefa Gabinetu Prezydenta Pawła Szrota. - Kwestie sportowe to jest jeden aspekt, ale też są kwestie dyplomatyczne - powiedział. - Przypominam tylko, że gospodarze czyli Chiny to jest jedno z najważniejszych mocarstw świata - dodał. Zapewnił, że przy podejmowaniu decyzji o wyjeździe prezydenta do Chin wzięte zostaną kwestie bezpieczeństwa zarówno Polski, jak i całego regionu. - Niczego nie można wykluczyć. W takim otoczeniu międzynarodowym teraz funkcjonujemy - stwierdził.